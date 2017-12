Gaslieferungen nach Explosion in Baumgarten wieder angelaufen

Vehemente Diskussion über Abhängigkeit von ausländischen Gasimporten in Italien – Todesopfer war 32-Jähriger aus Bezirk Korneuburg

Wien – Nach der Explosion auf Österreichs zentralem Gasdrehkreuz Baumgarten hat der Betreiber die Lieferungen über die Verteilstation nach eigenen Angaben wieder aufgenommen. "Ich kann berichten, dass wir sämtliche Transitleitungen gestern vor Mitternacht wieder in Betrieb nehmen konnten und dass all diese Leitungen zu 100 Prozent leistungsfähig sind", sagte der Geschäftsführer der OMV-Tochter Gas Connect Austria, Harald Stindl, am Mittwoch gegenüber dem ORF.

Durch die Explosion war die Erdgasversorgung über Österreich Richtung Süden und Südosten unterbrochen worden. Italien, das stark von Lieferungen aus Österreich abhängig ist, rief den Notstand bei der Energieversorgung aus. Für Österreich selbst wurde Entwarnung gegeben. Und auch in Deutschland war kein Engpass zu befürchten, da die Versorgung hier breiter aufgestellt ist. Nach offiziellen Angaben wurden bei der Explosion eine Person getötet und mehrere verletzt.

Am Dienstag stieg über Baumgarten noch Rauch auf.

Debatte in Italien

Die Explosion in Baumgarten hat in Italien eine heftige Debatte über die Sicherheit von Gas- und Ölpipelines entfacht. Umweltaktivisten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung fordern mehr Investitionen in grüne Energien, um Italiens Abhängigkeit von Gasimporten aus dem Ausland zu verringern.

Die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks dauerten am Mittwoch an. Der Unfall hatte ein Todesopfer, einen Schwerverletzten und 20 Leichtverletzte gefordert.

Todesopfer aus Bezirk Korneuburg

Die Landespolizeidirektion hat am Mittwochvormittag bestätigt, dass bei der Explosion in der Erdgasstation Baumgarten ein 32-Jähriger ums Leben gekommen ist. Der Mann stammte aus dem Bezirk Korneuburg, sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.

Laut einer Aussendung der Gas Connect Austria GmbH (GCA) handelte es sich um einen Mitarbeiter des TÜV (Technischer Überwachungsverein) Austria. Die bei dem Unfall Verletzten seien "mittlerweile fast alle aus dem Spital entlassen".

Der Mann, der von "Christophorus 9" ins AKH Wien geflogen wurde, ist nach Polizeiangaben 29 Jahre alt. Es handle sich ebenfalls um einen österreichischen Staatsbürger, sagte Schwaigerlehner.

Unter den Leichtverletzten sind laut Polizei je zwei serbische und rumänische sowie je ein ungarischer, slowakischer , polnischer und US-amerikanischer Staatsbürger. Sie sind Holub zufolge überwiegend in Österreich wohnhaft. (APA, Reuters, 13.12.2017)