Morgen-Update für Mittwoch, den 13.12.2017: Trump, Buwog und Gasexplosion

[International] Blamage für Trump nach Sieg von Demokrat Jones in Alabama.

Trump erhöht Militärbudget um 700 Milliarden Dollar.

[Buwog] Nach vielen Anträgen dringt man heute im Buwogprozess zur Anklage vor, wir berichten live.

[Inland] Kurz plant nach der Angelobung gleich den Abflug nach Brüssel.

Die tödliche Gasexplosion in Baumgarten hat keinen Terrorhintergrund.

Erdoğan will Muslime bei Jerusalem-Gipfel gegen Israel einen.



[Die gute Nachricht] Migration: Jugendliche der zweiten Generation holen bei Bildung auf.



[Wetter] Am Mittwoch klingen Schneefall und Regen in Kärnten und der südlichen Steiermark im Laufe des Vormittags ab, die Wolken lockern hier aber nur zögerlich auf. Im Westen und Norden bringt der Tag nach Nebelauflösung hingegen einiges an Sonnenschein und auch nach Osten hin setzt sich im Tagesverlauf immer häufiger die Sonne durch. -1 bis +6 Grad.

