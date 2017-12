Porto Alegre müht sich ins Finale der Klub-WM

1:0 der Brasilianer gegen CF Pachuca aus Mexiko – Favorit Real Madrid trifft auf Al-Jazira Abu Dhabi

Al Ain – Gremio Porto Alegre hat als erstes Team das Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft erreicht. Die Brasilianer besiegten am Dienstag im Halbfinale CF Pachuca aus Mexiko in Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate) mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung. Im Finale am Samstag treffen sie auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem krassen Außenseiter Al-Jazira Abu Dhabi.

Gremio Porto Alegre blieb in einem insgesamt schwachen Spiel 90 Minuten lang weit hinter den Erwartungen zurück. Die spielerisch unterlegenen Mexikaner verteidigten wacker und hielten bis zum Ende der regulären Spielzeit ein 0:0. Den Siegtreffer für den Südamerika-Champion erzielte Everton in der 95. Minute. In der 110. Minute sah der Mexikaner Victor Guzman die Gelb-Rote Karte.

Real gilt als der klarer Favorit des Turniers, die bis zum 16. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Das Team um Weltfußballer Cristiano Ronaldo will als erstes in der Geschichte des Wettbewerbs den im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. (APA, 12.12. 2017)