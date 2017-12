Tödliche Gasexplosion in Baumgarten ohne Terrorhintergrund

Verfassungsschutz geht von einem technischen Gebrechen aus – Erdgasversorgung in Österreich laut Betreiber gesichert

Baumgarten an der March – So versteckt die riesige Gasstation inmitten landwirtschaftlich genutzter Felder bei Baumgarten an der March in Niederösterreich normalerweise auch ist: Am Dienstagvormittag war der Ort selbst von höher gelegenen Plätzen im gut 35 Kilometer entfernten Wien zu identifizieren. Denn die mächtigen Rauchsäulen über der Gasstation waren nach einer Explosion gegen 8.50 Uhr und dem nachfolgenden Brand auf dem Areal der Gasverteilstation weithin sichtbar.

Die Explosion in der Gemeinde Weiden an der March im Bezirk Gänserndorf forderte ein Todesopfer. Ein Schwerverletzter wurde in das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) geflogen. Er konnte bereits am Nachmittag laut Rotem Kreuz in häusliche Pflege entlassen werden. Weitere 20 Verletzte seien ins SMZ Ost, das UKH Meidling sowie ins Landesklinikum Hainburg gebracht worden.

60 Personen zum Unglückszeitpunkt auf Firmenareal

Alle Betroffenen sind Österreicher und, mit Ausnahme zweier Beschäftigter einer Fremdfirma, Mitarbeiter von Gas Connect Austria, die die Erdgasstation Baumgarten betreibt. Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen Beschäftigten einer Fremdfirma. Laut Kurier soll es sich um einen Mitarbeiter des TÜV (Technischer Überwachungsverein) handeln, die Polizei wollte den Bericht vorerst aber nicht bestätigen. Man müsse noch einen DNA-Abgleich abwarten.

Insgesamt waren laut Andreas Rinofner, Sprecher von Gas Connect Austria, zum Unglückszeitpunkt etwa 60 Personen auf dem Gelände tätig.

Das Areal um die Gasstation – und damit auch der Ort Baumgarten mit nur rund 200 Einwohnern – wurde zunächst weiträumig abgeriegelt. Der Schock nach der weithin spürbaren Detonation saß tief: So hat die Gemeinde auch das nahe gelegene Wohnhaus der Lebenshilfe aus Sicherheitsgründen evakuieren lassen.

Die rund 50 Bewohner konnten aber wenige Stunden später zurückkehren. Im Ort selbst, der etwa drei Kilometer von der Gasstation entfernt ist, gab es keine Verletzten zu beklagen. Gegen 15 Uhr teilte Gas Connect Austria mit, dass der Brand gelöscht sei. Nachlöscharbeiten dauerten laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner aber an.

Technisches Gebrechen vermutet

Rinofner gab an, dass das Unternehmen von einem technischen Gebrechen als Unglücksursache ausgehe. Zur Explosion sei es im westlichen Teil der Anlage gekommen. "Welche Leitung genau betroffen ist, können wir noch nicht sagen", sagte Rinofner dem STANDARD.

Von den Folgen der Explosion und der enormen Hitzeentwicklung, die auch Autos auf dem Areal schwer beschädigte, sei laut Gas Connect Austria eine etwa 100 mal 100 Meter große Fläche betroffen. Hier fanden zuvor Bautätigkeiten statt, am Montag pausierten diese – "zum Glück", wie Stefan Wagenhofer, der Geschäftsführer des Unternehmens, ausführte. Brandermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich nahmen laut Polizeisprecher Heinz Holub nach der Freigabe des Unfallorts ihre Arbeit auf.

Kein terroristischer Hintergrund

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geht ebenfalls von einem technischen Gebrechen in der Gasstation aus. "Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf einen intentionalen Angriff oder eine anderweitige Tathandlung", hieß es in einer Aussendung. Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von keinem "möglichen terroristischen Hintergrund auszugehen", teilte das Referat "Schutz kritischer Infrastrukturen und Cyber-Security" mit.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner traf am Nachmittag im Unglücksort ein und sprach von einer "dramatischen Situation", die in Baumgarten zu bewältigen gewesen sei. Insgesamt waren 22 Feuerwehren mit 240 Personen sowie 40 Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Einsatz. Dazu kamen vier Notärzte und drei weitere Mediziner.

Wichtiger Gasknotenpunkt

Der Gasknotenpunkt Baumgarten ist Österreichs größte Erdgas-Übernahmestation und zählt laut dem Betreiber zu einer "der bedeutendsten Drehscheiben für die europäische Erdgasversorgung" (siehe Wissen). So läuft etwa ein Drittel der für Westeuropa bestimmten Exportmenge aus Russland über den Hub im niederösterreichischen Weinviertel.

Nach dem Unglück wurde die Anlage in Baumgarten heruntergefahren und steht derzeit still. Die Gaslieferungen nach Italien seien deshalb "deutlich eingeschränkt", wie Rinofner von Gas Connect Austria bestätigte. Italien rief aufgrund des Vorfalls den Notstand bei der Energieversorgung aus. Dabei hat das Land teils gerade mit einem heftigen Wintereinbruch zu kämpfen. Bis es wieder zu einer regulären Gasversorgung aus Baumgarten kommt, werde es "Tage, nicht Stunden" dauern, wie die OMV mitteilte.

In Österreich sei die Gasversorgung "durch Umleitungsverkehr" sichergestellt. Außerdem könne man auf gut gefüllte Gasspeicher zurückgreifen. (David Krutzler, 12.12.2017)