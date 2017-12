Lkw-Hersteller Scania geht gegen EU-Kartellrechtsstrafe vor

Scania weist die Vorwürfe der EU-Komission zurück

Stockholm – Die VW-Tochter Scania wehrt sich gegen ihre EU-Geldbuße im Zusammenhang mit einem Lkw-Kartell. Scania weise die Vorwürfe der EU-Kommission zurück und gehe in Berufung, teilte der schwedische Konzern am Dienstag mit. Wegen illegaler Absprachen zu Preisen und Technologien hatte die Kommission Scania im September ein Bußgeld von rund 880 Millionen Euro aufgebrummt. Scania hatte die Anschuldigungen schon damals von sich gewiesen. Die anderen beschuldigten Hersteller – die Scania-Konzernschwester MAN, Daimler, Volvo, Iveco and DAF – hatten dagegen Strafzahlungen von insgesamt drei Milliarden Euro akzeptiert.

Die EU-Wettbewerbshüter werfen den Lastwagen-Herstellern vor, ab 1997 über 14 Jahre hinweg die Verkaufspreise für ihre Fahrzeuge abgesprochen zu haben. Zudem sollen sie die mit strengeren Abgasvorschriften verbundenen Kosten abgestimmt an ihre Kunden weitergegeben haben. (Reuters, 12.12.2017)