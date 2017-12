Deutscher Fünftligist feuert Coach Mario Basler

Aufsichtsratsvorsitzende von Rot-Weiss Frankfurt: "Es hat bis zum heutigen Tag gar nichts gebracht"

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Basler (48) ist nicht mehr Trainer beim Fünftligisten Rot-Weiss Frankfurt. Die Trennung bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Strödter der Frankfurter Neuen Presse. "Ohne jeden Vorwurf an Mario Basler muss man sagen, dass es bis zum heutigen Tag gar nichts gebracht hat", sagte Strödter.

Basler, Europameister von 1996, hatte den Posten vor gut zwei Monaten übernommen. Laut Strödter ist fehlende Zeit der Hauptgrund für Baslers Abschied: "Er ist eben ein vielbeschäftigter Mann. Zu beschäftigt für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und für junge Spieler, die einen Trainer brauchen, der sie in so einer schwierigen Situation an die Hand nimmt."

Frankfurt hatte am Samstag das letzte Spiel unter Basler 1:5 gegen den SC Waldgirmes verloren und ist in der Tabelle Drittletzter. (sid. 12.12.2017)