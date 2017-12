Elke Winkens ist in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen

Deutsche Produktion ist wochentags um 15.10 Uhr auf ORF 2 zu sehen

München – Elke Winkens ist künftig in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Die 47-jährige Schauspielerin spielt ab Ende Jänner Xenia Saalfeld, die Exfrau von Christoph Saalfeld. Nach Jahren der Funkstille taucht sie plötzlich wieder im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" auf, wie das Erste am Dienstag mitteilte.

Die beiden haben sich kaum noch etwas zu sagen, auch das Verhältnis zu ihren Söhnen Viktor (Sebastian Fischer) und Boris (Florian Frowein) ist schlecht. Und erst mit der Zeit klärt sich, warum sie jahrelang abgetaucht war. Winkens, die durch ihre Rolle in der Serie "Kommissar Rex" (2002 bis 2004) bekannt wurde, sieht die Erfolgs-Telenovela als Herausforderung: "In diesem Format können wir das tun, was wir am liebsten machen: spielen, spielen, spielen. Es macht großen Spaß", zitiert sie das Erste. "Sturm der Liebe" ist montags bis freitags jeweils um 15.10 Uhr auf ORF 2 zu sehen. (APA, 12.12.2017)