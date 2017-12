Weihnachtsmenü, Teil 2: Selbstgemachte Bratwürste

Für den zweiten Teil unseres Weihnachtsmenüs füllen wir Bratwürste selbst

Als Kind nervt einen wahrscheinlich fast jede Aufgabe, die man von den Eltern auferlegt bekommt. Ist man allerdings Sohn eines Fleischhauers, ist Zimmer aufräumen und Müll raus bringen noch das geringste Übel. Als Kind hat man eben andere Interessen, als mit dem Vater Schweine zu schlachten oder Würste zu füllen. Stundenlang stand ich an der Wurstmaschine und konnte gar nicht schnell genug das Fleisch nachfüllen, das mein Vater in den Darm drehte.

Weil man als Erwachsener gewisse Dinge differenzierter sieht, kann ich derlei Wurst-Traumata auch hinter mir lassen. Und weil ich weiß, wie toll selbstgemachte Wurst schmeckt, füllte ich sie für unser Weihnachtsmenü gerne. In manchen Gegenden, vor allem in Oberösterreich, kommt die Schweinsbratwurst traditionell am heiligen Abend auf den Tisch. Braterdäpfel passen ebenso dazu, wie das selbstgemachte Sauerkraut von Kollegin Petra Eder.

Für ca. 10 Bratwürste benötigt man 2-3 Meter Schweinedarm (Kaliber 28/30mm). Man bekommt den Darm auf Vorbestellung beim Fleischhauer oder kann ihn online bestellen. Bei großen Packungen lässt sich der Darm problemlos über mehrere Monate einfrieren. Außerdem benötigt man 1 kg Schweinschulter und 500 g Schweinsbauch. Zum Würzen: 1 EL Fenchelsamen, 2 EL Majoran, 1 EL Koriandersamen, 2 EL Pfeffer, ½ Bund Petersilie, 2-3 Knoblauchzehen, etwas Muskat, Salz. Auf Pökelsalz habe ich bewusst verzichtet, weil es nicht notwendig ist. Bei der Wurstherstellung verwendet man es gern, weil es die Farbe des Fleisches erhält und die Wurst länger haltbar macht. Man sollte die ungepökelte Würste allerdings am gleichen Tag grillen oder einfrieren. Außerdem kann man sie davor einige Minuten in siedendem Wasser ziehen lassen. Zum Befüllen der Würste benötigt man einen Wurstfüller oder einen Fleischwolf mit Füllaufsatz.