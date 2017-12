Pflichtmitgliedschaft in Kammern soll bleiben

Einigung zwischen ÖVP und FPÖ: Interessensvertretungen soll Geld gestrichen werden

Wien – Die Koalitionsverhandler von ÖVP und FPÖ haben am Wochenende offenbar auch das umstrittene Kapitel Pflichtmitgliedschaft in den Kammern abgehakt. Demnach dürfte die Kammerpflicht bleiben, dafür sollen die Mittel gekürzt werden, mit denen die Interessenvertretungen ihre Aktivitäten finanzieren. Details waren vorerst nicht bekannt, eine offizielle Bestätigung gab es ebenfalls nicht.

Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft ist vor allem ein Wunsch der Freiheitlichen. Bis zuletzt war auch noch im Raum gestanden, entweder ein allgemeines Referendum zu dieser Frage durchzuführen oder zumindest die jeweiligen Mitglieder abstimmen zu lassen. Dies dürfte nun nicht stattfinden.

Gescheiterter Versuch unter Schwarz-Blau

Stattdessen sollen die jeweiligen Mitglieder nun finanziell entlastet werden, was auf der anderen Seite die Kammern zu Einsparungen nötigen würde. Schon Schwarz-Blau I hatte versucht, die von den Pflichtmitgliedern bezahlte Kammerumlage zu senken, bei der Arbeiterkammer von 0,5 auf 0,3 Prozent. Damals war das Vorhaben am Widerstand der Wirtschaftsbund-Abgeordneten gescheitert.

Die Verhandlungen gehen am Dienstag auf Spitzenebene weiter. Angesetzt ist ein Vieraugengespräch zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Zusätzlich wird in unterschiedlicher Konstellation weiterverhandelt. Unverändert ist das Ziel, bis zum Wochenende eine Einigung zu erreichen. Sollte das gelingen, sollen die Parteigremien von ÖVP und FPÖ das Ergebnis bereits am Samstag absegnen. (APA, 12.12.2017)