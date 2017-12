Woran man sicheres Holzspielzeug erkennen kann

Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Zeitschrift "Ökotest" haben Kugelbahnen und Puzzles aus Holz getestet

Linz/Wien – "Schnuppern, reiben, ziehen und wackeln Sie am Spielzeug" – das raten Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich vor dem Kauf von Spielsachen. Und: "Suchen Sie nach Kleinteilen, die sich lösen und verschluckt werden könnten." So entsprach bei einem Test von Kugelbahnen für Kinder die Hälfte nicht den Sicherheitskriterien für Kleinkinder. Das berichteten die Arbeiterkammer Oberösterreich in unter Berufung auf die Zeitschrift "Ökotest". Dagegen erwiesen sich alle untersuchten Holz-Puzzles als bedenkenlos.

Von den zehn überprüften Kugelbahnen ist nur die Hälfte der Modelle empfehlenswert. Zwei Produkte davon erhielten die Gesamtnote "sehr gut" und drei Modelle wurden mit "gut" bewertet. Die andere Hälfte fiel durch. Eine Kugelbahn bestand die praktische Sicherheitsprüfung nicht und eine ist nach Meinung der Experten aufgrund der Schadstoffbelastung nicht verkehrsfähig. Die Preise der getesteten Kugelbahnen liegen zwischen 7,99 Euro und 79,99 Euro. Die beiden Testsieger liegen zwar im oberen Preisbereich, die drei günstigsten Modelle wurden jedoch ebenfalls mit "gut" bewertet und als empfehlenswert eingestuft. Die teuerste Kugelbahn erhielt dagegen nur ein "ungenügend".

Spielsachen "mit allen Sinnen" kaufen

Von den zwölf untersuchten Holz-Puzzles bestanden alle den Praxis- und Schadstofftest. Sie können daher nach Einschätzung der Tester bedenkenlos geschenkt und gespielt werden. Als günstigste Produkte erwiesen sich das "Holzpuzzle-Tiere" um 5,60 Euro, "Mein Haustier" um 6,09 Euro und "Baufahrzeuge" um 7,93 Euro.

Die Konsumentenschützer raten dazu, Spielsachen "mit allen Sinnen" zu kaufen. Unbedingt beachtet werden sollte der Warnhinweis "Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren". Spielsachen für Kleinkinder müssen strengere Bestimmungen erfüllen: speichelechte Farben, bruchfest, keine Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Spielzeug, das diese Anforderungen nicht erfüllt, trägt den Warnhinweis. Wenn diese Angaben nicht aufscheinen, sollte das Produkt besser wieder zurückgelegt werden. (APA, red, 12.12.2017)