Karrierefrauen suchen sich Erotik im Internet!

Frauen, die ihre Bedürfnisse der Karriere untergeordnet haben, suchen im Internet Männer, die ihnen geben, worauf sie verzichtet haben.

Popstar Madonna war nicht die erste Frau, die sich in späten Jahren noch einen jüngeren Mann zum Vergnügen ins Bett holte. Das taten vor ihr schon Kleopatra und ganz aktuell tuts Heidi Klum. Frauen in den besten Jahren, die oftmals ihre persönlichen Bedürfnisse der Karriere untergeordnet haben, suchen mit zunehmendem Alter den nächsten Höhepunkt ihres Lebens wieder verstärkt auf sexueller Ebene. Dabei möchten Sie häufig ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit nicht wieder aufgeben und pflegen daher gerne unverbindliche Affären und intime Dates – quasi als Ausgleich zum harten Job.

Man muss dafür kein Promi sein, und längst hat der unverbindliche Spaß zu zweit seinen Siegeszug in alle Betten fortgesetzt. Mittlerweile nutzen viele erfahrene Frauen ganz gezielt das Internet und schätzen dabei die Anonymität von Dating-Portalen wie TheCasualLounge.at. Hier sind sie auf der Suche nach Männern, die ihnen das geben können, worauf sie zugunsten ihrer Karriere verzichtet haben.

Christine aus Linz hat mit ihren 42 Jahren viel erreicht und dafür auf manches verzichtet: am meisten auf Beziehungen und damit auf Erotik. Jetzt, wo sie sich beruflich verwirklicht hat, nimmt sie sich wieder Zeit, um ihre lang unterdrückten Bedürfnisse zu befriedigen. "Am besten kann ich meinen intensiven Job mit einem ausgeglichenen Sexleben verbinden, wenn ich im Internet nach jüngeren Männern schaue. Deshalb habe ich mich bei TheCasualLounge angemeldet und schon viele erotische Erlebnisse gehabt", beginnt sie das Gespräch. "Das Gute ist, dass ich hier ganz spontan unterschiedliche Männer für jede Gelegenheit finden kann. So bleibt mein Liebesleben ganz automatisch abwechslungsreich. Viele Freundinnen von mir machen das auch und haben durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Ich kann es nur jeder Frau, aber auch jedem Mann empfehlen, sich da anzumelden!"



