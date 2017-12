"Gigant der Torah" Steinman mit 104 Jahren in Israel gestorben

Israels Staatspräsident Rivlin würdigt Verstorbenen bei Trauerfeier in Tel Aviv

Tel Aviv – Aharon Steinman, ein führender ultra-orthodoxer Rabbiner in Israel mit einer weltweiten Anhängerschaft, ist tot. Im Alter von 104 Jahren sei Steinman am Dienstag im Krankenhaus an Herzversagen gestorben, berichteten israelische Medien. Staatspräsident Reuven Rivlin würdigte Steinman als "Giganten der Torah", dessen Tod eine große Leere hinterlasse.

Das Begräbnis, bei dem Hunderttausende von Trauergästen erwartet wurden, sollte schon am Mittag im strengreligiösen Tel Aviver Vorort Bnei Brak stattfinden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld mit.

Der nahe Brest geborene Steinman war nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel eingewandert. Noch vor Kriegsbeginn war er aus Polen in die Schweiz geflohen, um dem polnischen Militärdienst zu entkommen. Angehörige Steinmans wurden im Holocaust ermordet. Mit seiner Frau Tamar Kornfeld, die schon 2002 starb, hatte er drei Kinder und zahlreiche Enkel und Urenkel, wie die "Times of Israel" berichtete.

Generationen unterrichtet

Steinman unterrichtete in Israel an verschiedenen Yeshivas, jüdischen Religionsschulen. Er galt als Anhänger der litauischen jüdischen Tradition, die betont intellektuell ausgerichtet ist. Steinmann, der Dutzende von Büchern geschrieben hat, war auch sehr einflussreich in der Politik. Er war spiritueller Führer einer strengreligiösen Fraktion innerhalb der Partei Vereinigtes Torah-Judentum.

Steinman galt als pragmatischer als seine Vorgänger. Kritiker warfen ihm vor, er habe Bemühungen unterstützt, mehr ultra-orthodoxe Männer in die Armee aufzunehmen. Steinman selbst dementierte dies.

Im Judentum gibt es keine zentrale religiöse führende Figur wie etwa den Papst in der katholischen Kirche, sondern jede Strömung hat ihren eigenen führenden Rabbiner. (APA, 12.12.2017)