Vorsatz für 2018: Ich will mehr Erotik – es ist möglich!

Viele von uns schreiben sehr genau was sie suchen: Eine Affäre , einen One-Night-Stand oder eine feste Beziehung. Das sollte man vorher zumindest lesen und dann entsprechend antworten. Auf einsilbige oder obszöne Anfragen wird Mann wohl kaum eine Antwort erhalten!", verrät uns Susanna (29) aus Salzburg. Denise (43) aus Bregenz ergänzt: "Ich suche hier ganz gezielt nach Sexualpartnern für erotische Abenteuer, da interessiert mich nicht, ob er irgendwann eine Familie will!"

"Wichtig ist, dass man sich ein wenig Mühe gibt, um die Frau zu begeistern. Wenn man dabei ein wenig dicker aufträgt, ist das nicht so schlimm. Lügen sollte man allerdings nicht, denn die Wahrheit kommt sowieso ans Licht", sagt die 35-jährige Corinna aus Klagenfurt."

"Mach dich krass", "Rauchfrei in 90 Minuten" und "Erfolgreich über Nacht" sind nur einige der Versprechen, mit denen uns die Werbung zum Jahreswechsel wieder das Blaue vom Himmel verspricht. Damit Sie im nächsten Jahr wirklich etwas (auf)reißen können, hat das führende Casual-Dating-Portal TheCasualLounge.at Frauen die Geheimnisse für erfolgreiches Online-Dating entlockt:

Über TheCasualLounge

