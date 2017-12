Wütende Reaktionen auf Absage des Rauchverbots

Ärzte: Kurz habe Verbot auf dem "Altar der Tabakindustrie geopfert". FPÖ dürfte im Abtausch Widerstand gegen Ceta aufgegeben haben.

Wien – Erster gröberer Gegenwind für die werdende Regierung: Auf großen Protest stößt die Entscheidung von ÖVP und FPÖ, entgegen einem bestehenden Gesetzesbeschluss mit Mai 2018 doch kein generelles Rauchverbot in Lokalen einzuführen. Der künftige Kanzler Sebastian Kurz habe "den Gesundheitsschutz auf dem Altar der Tabakindustrie geopfert", kritisiert die Initiative "Ärzte gegen Raucherschäden". Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer, konstatiert: "Das ist schlecht für die Gesundheit der Österreicher. Es ist nachgewiesen, dass nach generellen Rauchverboten in der Gastronomie zum Beispiel die Häufigkeit von Herzinfarkten zurückgegangen ist."

Rauchen wie in Berlin

Konkret hat die Koalition in spe angekündigt, statt dem Verbot das "Berliner Modell" umzusetzen. Für Österreich bedeutet dies, dass in Lokalen – wie schon seit 2010 Gesetz – nach wie vor in abgetrennten Zimmern geraucht werden darf. Ebenso bleiben soll demnach die Wahlfreiheit für sehr kleine Gaststätten, ob sie vollständige Raucher- oder Nichtraucherlokale sein wollen. Soll die Praxis in der deutschen Hauptstadt tatsächlich Vorbild sein, dann würde es hier aber sogar eine Lockerung geben: In Österreich liegt die Grenze für Kleinlokale bei 50 Quadratmetern, in Berlin bei 70 Quadratmetern.

Im Gegenzug will die künftige Koalition das Alterslimit für das generelle Rauchverbot von 16 auf 18 Jahren anheben – für Minderjährige sollen die Raucherzonen also tabu bleiben. Wirte sollen Ausweiskontrollen durchführen und die Bereiche deutlicher kennzeichnen.

Jugendschutz als Feigenblatt

Ein "Feigenblatt" nennt die Initiative "Ärzte gegen Raucherschäden" allerdings letztere Ankündigung und verweist darauf, dass sich die zuständigen Bundesländer bereits für diesen Schritt ausgesprochen hätten. Letztlich habe Kurz dem "nikotinsüchtigen Strache" in allen Punkten nachgegeben, nachdem dieser eine Volksabstimmung zum Freihandelsabkommen Ceta angedroht habe, so die Auslegung der Initiative. Tatsächlich heißt es aus Verhandlerkreisen: Die FPÖ dürfte ihren Widerstand gegen die Ratifizierung des Abkommens zwischen EU und Kanada aufgegeben haben.

Noch ein Aspekt, auf den Mediziner hinweisen. "Dass alle Warnungen der Wissenschaft in den Wind geschlagen wurden, ist, vor allem aus Sicht der Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, zutiefst zu bedauern", sagt Peter Schenk, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie: "Die Arbeitnehmerinnen und -nehmer in der Gastronomie sind weiterhin schutzlos dem Passivrauch ausgesetzt."

Einem der zentralen Argumente gegen das Verbot – befürchtete Umsatzeinbrüche – hält der US-Kardiologe und kalifornische Anti-Rauch-Papst Stanton Glantz Erkenntnisse aus seiner Heimat entgegen. Beverly Hills war die erste kalifornische Gemeinde, die ein generelles Rauchverbot verhängte, doch dieses wurde auf Betreiben der Gegner dann wieder aufgehoben. "Wir hatten dadurch zwei direkt vergleichbare Zeitperioden", erläutert Glantz. Laut der These der Gegner hätte es nach der Rücknahme des generellen Verbot in Beverly Hills einen Anstieg der Umsätze geben müssen: "Das war nicht der Fall."

Krebshilfe setzt Petition auf

Eine Petition hat die österreichische Krebshilfe aufgesetzt: "Wir fordern ÖVP und FPÖ auf: Das Nichtrauchergesetz muss bleiben!" Innerhalb eines Tages ist der Aufruf bereits über 30.000 Mal unterstützt worden.

Harte Kritik äußern auch die politischen Konkurrenten. Noch-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wanger (SPÖ) sprach von einem "enormen gesundheitspolitischen Rückschritt" und meinte: "Damit zeigt Schwarz-Blau, dass ihnen die Gesundheit der Menschen nichts wert ist." Neos-Chef Matthias Strolz verwies auf die jüngsteStatistik, laut der das Rauchen in allen OECD-Staaten zurückgeht – außer in zwei Ländern: Die Slowakei und Österreich.

Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima kündigte in der "Presse" an: "Wir werden versuchen, das rechtlich auszuhebeln." Wie genau, führte die Stadtpolitikerin nicht an. Es gehe aber um die Rechtssicherheit der Gastronomen, die sich seit drei Jahren auf das Verbot ab Mai 2018 eingestellt hätten. (APA, red., 12.12.2017)