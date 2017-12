Explosion in einer Gasstation im Weinviertel: 60 Verletzte

Feuerwehren und Rettungsteams ausgerückt – Areal großflächig abgesperrt

Baumgarten an der March – In der OMV-Gasstation in Baumgarten in der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) hat es Dienstagfrüh einen Zwischenfall gegeben. Es sei von einer Explosion die Rede, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger auf Anfrage. Heinz Holub, Pressesprecher der Polizei Niederösterreich, sagte dem STANDARD, dass es 60 Verletzte gebe.

"Über den Grad der Verletzungen kann ich aber noch nichts sagen", sagte Holub. Ein Polizei-Hubschrauber sei vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Das Areal sei großflächig abgesperrt.

Die Gasstation Baumgarten ist Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas und eine zentrale Drehscheibe für die österreichische und europäische Erdgaversorgung.

#Explosion einer Gasstation in #Baumgarten an der March, Bez. GF. Den Bereich meiden & Anweisungen der Einsatzkräften folgen! — Polizei NÖ (@LPDnoe) December 12, 2017

Laut Resperger rückten mehrere Feuerwehren aus. Auch Rettungsteams wurden alarmiert.

Brennt da hinten eine Gasleitung von der @omv ? Scheint mega groß zu sein 🤨 pic.twitter.com/VKI0HV21yU — Wolfgang Weinkum ™ (@WolfgangWeinkum) December 12, 2017

grafik: der standard In Baumgarten laufen Gasleitungen zusammen.

(APA, red, 12.12.2017)