45-Jähriger bei Umkehrversuch von der Straße abgekommen

Bruck an der Mur – Ein 45-jähriger Lenker ist am Montagabend mit seinem Pkw in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in den Tod gestürzt. Der Mann kam gegen 20.40 Uhr in der Ortschaft Kaltbach bei einem Umkehrversuch von der Straße ab und stürzte 200 Meter in die Tiefe. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei. (APA, red, 12.12.2017)