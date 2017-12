Zwei Überfälle unmittelbar hintereinander

Innsbruck – Unmittelbar hintereinander sind Montagabend zwei Supermärkte in Innsbruck überfallen worden. Laut ersten Informationen der Polizei soll bei beiden Taten eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein.

Der erste Raubüberfall hatte sich gegen 19.15 Uhr in einem Einkaufszentrum in Hötting ereignet. Die zweite Tat – unmittelbar danach – in einem Supermarkt am Fürstenweg. (APA, 11.12.2017)