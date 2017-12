Juventus an Liverpools Can interessiert

Deutscher Teamspieler könnte nach Italien wechseln

Turin/Liverpool – Emre Can steht angeblich vor einem Wechsel vom FC Liverpool zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Juves Vize-Präsident Pavel Nedved bestätigte das Interesse der alten Dame am Allroundspieler dem Pay-TV-Sender Sky.

"Emre Can ist ein sehr guter Spieler, physisch stark und hat die deutsche Fußballer-Mentalität", wurde Nedved zitiert. Der Vertrag des 23-jährigen Teamspielers Can in Liverpool läuft am Saisonende aus. Davor spielte Can für Bayern München und Bayer Leverkusen. Zuletzt war Can allerdings auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt worden. (sid, 11.12. 2017)