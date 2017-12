Netflix bläst zur Jagd auf den Unabomber

foto: discovery channel

35.000 Wörter

Kaczynskis Opfer arbeiteten an Unis oder Fluggesellschaften. Medien nannten ihn den Unabomber, eine Abkürzung für University and Airline Bombings. Sein 35.000 Worte starkes Manifest – Industrial Society and it's Future – wollte er veröffentlicht sehen und schickte den Text an Zeitungen. Darin beschrieb er, wie die Industrialisierung der Anfang des Untergangs sei. Im Fall einer Veröffentlichung versprach er, keine Briefbomben mehr zu verschicken. Sein Werk wurde gedruckt und führte zu seiner Festnahme. Im Mittelpunkt der Discovery-Serie steht zu Beginn nicht der Terrorist Kaczynski, sondern jener Mann, mit dessen Hilfe er verhaftet wurde.