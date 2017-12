TV- und Radiotipps für Dienstag, 12. Dezember

Mord auf Malta – Wie korrupt ist die Insel?, Der Arlberg – Das verborgene Paradies, Astronaut Farmer, Vorarlberg – Tor zum Westen, O. J. Simpson: Made in America

19.40 REPORTAGE

Re: Mord auf Malta – Wie korrupt ist die Insel? Malta ist der kleinste Mitgliedstaat in der Europäischen Union und ein beliebtes Ziel für Millionen Touristen. Doch seit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia steht Malta für Korruption, Bestechung, Geldwäsche. Warum musste die Journalistin sterben? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der Arlberg – Das verborgene Paradies Der Arlberg ist der Inbegriff winterlicher Idylle und zudem die Wiege des alpinen Skilaufs. Doch das berühmte Skigebiet, das Tirol und Vorarlberg verbindet, ist noch viel mehr. In den schwer zugänglichen Tälern und an den zerklüfteten Gebirgsstöcken ist ein Stück unberührte Natur erhalten geblieben. Bis 21.05, ORF 2

20.15 SATIRE

Astronaut Farmer (USA 2007, Michael Polish) Charles Farmer (Billy Bob Thornton) ist ein Dickschädel, unterschätzen sollte man ihn nicht. Der ehemalige Nasa-Pilot baut sich seine eigene Rakete, er will einmal die Erde umrunden. Sein Vorhaben wird zwar belächelt, die Medien machen ihn aber zum Star. Sein erster Versuch scheitert. Er will aufgeben, aber seine Familie glaubt an ihn. Seine Frau überredet ihn, es noch einmal zu versuchen. Charmant. Bis 22.10, Servus TV

21.05 LÄNDLE

Universum History: Unser Österreich: Vorarlberg – Tor zum Westen Das Verhältnis zwischen Vorarlberg, der Schweiz und Wien war und ist kompliziert. Diese emotionale Achterbahnfahrt zeigen die Regisseure Reinhold Bilgeri und Markus Barnay. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Tod eines Bankers – Der Skandal um die älteste Bank der Welt Am 6. März 2013 stürzte David Rossi, der Pressechef der Banca Monte dei Paschi di Siena. In der Dokumentation werden der Fall Rossi und mögliche Verbindungen zu den dubiosen Geschäften der ältesten Bank der Welt untersucht. Das Geldinstitut sitzt inzwischen auf faulen Krediten in Milliardenhöhe. Bis 22.45, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind Kabarettist Helge Schneider und Schauspieler Joachim Meyerhoff. Bis 22.50, ORF 1

22.25 LIEBESWIRREN

Liebling lass uns scheiden (CH 2006, Jürg Ebe) Oliver war früher ein cooler Bursche, jetzt ist er ein fader Tropf. Seine Frau Franziska will die Scheidung, sie hat sich in ihren Chef verknallt. Oliver trifft seine Jugendliebe und fängt wieder mit dem Malen an, er wird wieder ganz der Alte. Und wer will jetzt wieder was von ihm? Genau. Bis 23.50, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Still Als Bethlehem Allstars haben Otto Lechner, Klaus Trabitsch und weitere vier österreichische Musiker altbekannte Weihnachtslieder neu arrangiert. Damit bespielen sie Konzertsäle und Kirchen. Bis 23.10, ORF 2

00.35 PROZESS

O. J. Simpson: Made in America (1/5) 1995 wurde der schwarze Footballstar und Schauspieler O. J. Simpson angeklagt. Er soll seine Frau und deren Liebhaber ermordet haben. Filmemacher Ezra Edelman hat den Jahrhundertprozess, der auch viel über den alltäglichen Rassismus in den USA erzählt, in einer achtstündigen Dokumentarserie aufgearbeitet. Teil zwei am 23. Dezember. Bis 2.05, Arte