Steirerin singt sich ins "Voice of Germany"-Finale

Anna Heimrath begeisterte mit Jury und Publikum mit dem Song "People Help The People"

Wien/Berlin – "The Voice of Germany" könnte eine Österreicherin werden. Mit dem Lied "People Help The People" von Birdy begeisterte die Steirerin Anna Heimrath am Sonntag die Jury und das TV-Publikum gleichermaßen: Die 21-Jährige zog mit der Ballade ins Finale der Gesangscastingshow des deutschen Privatsenders Sat1. ein. Laut Teletest sahen ihr 207.000 Österreicher zu.

Der Titel "The Voice of Germany" der gleichnamigen Sendung wird am 17. Dezember zum siebenten Mal vergeben. Heimrath tritt in der Live-Show gegen drei Konkurrenten an. (red, 11.12.2017)