Youth League: Salzburg gegen Sporting Lissabon

Titelverteidiger tritt gegen Portugiesen zu Hause an

Nyon – Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft im Playoff (Runde der letzten 32)der Youth League auf Sporting Lissabon. Dies ergab die Montag in Nyon stattfindende Auslosung des U19-Bewerbs der UEFA. Salzburg tritt Anfang Februar (Spieltermin am 7.2. um 18 Uhr) zu Hause an.

Salzburg qualifizierte sich mit Erfolgen über Girondins Bordeaux und Sparta Prag für die K.o.-Runde. Sollte man auch diese Runde überstehen, wartet im Achtelfinale ein Gruppensieger des Champions League-Weges.

Sporting hat die Gruppenphase auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen und dabei dem FC Barcelona mit einem Auswärts-Remis Anfang den einzigen Punkteverlust beigebracht. Die Portugiesen ließen damit Juventus und Olympiakos hinter sich.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber: "Auf uns wartet im Frühjahr eine interessante, aber auch sehr große Aufgabe, bei der wir erneut an unsere Grenzen gehen müssen. Wir wissen, dass dass die Nachwuchsarbeit bei Sporting Lissabon gepaart mit ihrer Akademie einen sehr guten Ruf genießt."

Nico Gorzel geht von einem Duell auf Augenhöhe aus." In den letzten Jahren haben die Portugiesen viele gute Spieler herausgebracht, was für ihre Arbeit spricht. Das Heimrecht ist sicherlich ein kleiner Pluspunkt für uns, zumal wir uns bislang in der Youth League zu Hause wirklich sehr gut präsentiert haben", wird der defensive Mittelfeldmann in einer Aussendung zitiert. (red, 11.12. 2017)