Oberster Gerichtshof gibt grünes Licht für Buwog-Prozess

Der OGH schafft die Bedenken über die Zuständigkeit von Richterin Marion Hohenecker aus der Welt. Am Dienstag beginnt der Megaprozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte

Wien – Am Tag vor dem geplanten Beginn des Mega-Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte herrschte Hochspannung, ob der Prozess überhaupt am Dienstag um 9.30 Uhr beginnen kann. Zuvor musste nämlich der Oberste Gerichtshof in einer Zuständigkeitsfrage entscheiden, was einen Richterinnenwechsel in der Causa bewirken hätte können und damit eine Prozessverschiebung. Doch nun ist klar, der Prozess beginnt am Dienstag.

Wie der Dienstag beginnen wird ist indes klar: Er werde, wie schon angekündigt, aufgrund der angeblich Grasser-kritischen Tweets des Ehemannes von Richterin Marion Hohenecker einen Befangenheitsantrag stellen – und damit nicht alleine sein, stellte Grasser-Anwalt Manfred Ainedter klar: "Da werden noch andere Anträge kommen", so Ainedter.

Hohenecker weiter zuständig

Am Montag hatte sich ein Fünf-Richter-Senat unter Vorsitz von Hans Valentin Schroll sich mit der Frage zu befassen, ob der im Grasser-Prozess mitangeklagte ehemalige Immofinanz-Chef Karl Petrikovics zur Richterin Marion Hohenecker ressortiert oder zu einer anderen Richterin. Der Senat entschied: Für Petrikovics ist im Villa-Esmara-Verfahren (Vorwurf der Untreue) weiterhin Hohenecker zuständig. Damit ändert sich für den Grasser-Prozess, für den Hohenecker ja gerade wegen dieser Verbindung zugeteilt wurde, nichts. Hätte der Oberste Gerichtshof Petrikovics zu einer anderen Richterin verwiesen, hätte das massive Konsequenzen für den Buwog-Prozess gehabt, nämlich ebenfalls einen Richterinnenwechsel.



Die Vorgesschichte

Zur Vorgeschichte: Hohenecker urteilte in erster Instanz im Villa-Esmara-Prozess nicht über Petrikovics, weil er verhandlungsunfähig war. Der von ihr Verurteilte mitangeklagte Ronald Leitgeb hat gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt, das Urteil wurde aufgehoben und eine andere Richterin, Caroline Csarmann, in erster Instanz neu für Leitgeb zuständig. Petrikovics ist mittlerweile wieder verhandlungsfähig – aber vor welcher Richterin soll nun die Anklage gegen ihn verhandelt werden: der früheren, also Hohenecker, oder der neuen, also Csarmann?

Zur Klärung dieser Frage hatte die Generalprokuratur eine Nichtigkeitsbeschwerde an den OGH gerichtet, über die nun am Montag verhandelt wurde. Die Generalprokuratur sprach sich für einen Richterwechsel aus, der OGH musste aber ihrer Meinung nicht folgen, sondern entscheidet unabhängig.

Ursprünglich war die Rechtsfrage der Richterinnenzuständigkeit schon von einem Verteidiger an den Verfassungsgerichtshof herangetragen worden. Dieser hatte aber inhaltlich nicht entschieden, sondern die Beschwerde aus formalen Gründen zurückgewiesen.



Eine neue Richterin hätte sich wieder monatelang auf den Prozess vorbereiten müssen. Alleine die Anklageschrift zum Korruptionsvorwurf bei der Privatisierung der Bundeswohnungen und der Einmietung der Finanz in das Linzer Bürohaus Terminal Tower umfasst 825 Seiten und zahlreiche Anhänge. (APA, red, 11.12.2017)