Amazon verkaufte "Nazi-Lego"

Nachgemachte Figuren wurden für Kinder ab sieben Jahren empfohlen

Von dem Verkäufer wird das Spielzeug für Kinder ab sieben Jahren empfohlen. Die Lego-Figuren heißen Wolfgang oder Heinz, und sie tragen Uniformen der deutschen Wehrmacht oder der SS. Auf diese Figuren in Nazi-Outfits stieß ein Vater, als er auf der Online-Handelsplattform Amazon nach Spielzeug für seine Familie suchte. Dabei handelt es sich allerdings um nachgemachte Männchen, die nicht von Lego stammen.

Onlinepetition

Verkauft werden sie über den Amazon-Marketplace, den unabhängige Händler für den Vertrieb von neuen sowie gebrauchten Waren nutzen. Der Vater hat mittlerweile eine Onlinepetition ("Stoppt nationalsozialistisches Spielzeug bei Amazon") ins Leben gerufen, um den Verkauf der Nazi-Figuren zu stoppen:

Darin heißt es: "Diese Figuren stellen eines der unmenschlichsten Regime der Weltgeschichte dar, und durch das Spielen mit solchen akzeptieren Kinder diese Uniformen, Waffen und so weiter als normal, was eine nicht zu akzeptierende Beeinflussung der Kinder darstellt. [...] Aus diesem Grund bitte ich Sie inständig, gegen die Hersteller solcher Figuren, wenn möglich auch rechtlich, vorzugehen und auch Amazon auf diesen Fall aufmerksam zu machen, denn jedem anständigen Bürger kann es nur eine grauenhafte Vorstellung sein, dass solche Figuren bald unter dem Weihnachtsbaum liegen könnten und so in die Hände von Kindern geraten könnten." (red, 11.12.2017)