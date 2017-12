Salzburg trifft in Europa League auf Real Sociedad

Für den Meister wird es in der K.-o.-Phase ernst: Die Bullen messen sich mit Real Sociedad San Sebastian

Red Bull Salzburg trifft im Sechzehntelfinale der Europa League auf Real Sociedad San Sebastian. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Spieltermine sind der 15. und 22. Februar, das Rückspiel findet in Salzburg statt. (APA, 11.12.2017)



Europa-League-Sechzehntelfinale

Real Sociedad – Red Bull Salzburg

RB Leipzig – SSC Napoli

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo

OGC Nizza – Lokomotive Moskau

FC Kopenhagen – Atletico Madrid

Spartak Moskau – Athletic Bilbao

AEK Athen – Dynamo Kiew

Celtic Glasgow – Zenit St. Petersburg

Roter Stern Belgrad – ZSKA Moskau

Olympique Lyon – FC Villarreal

Partizan Belgrad – Viktoria Pilsen

Steaua Bukarest – Lazio Rom

Ludogorez Rasgrad – AC Mailand

FK Astana – Sporting Lissabon

Östersunds FK – FC Arsenal

Olympique Marseille – SC Braga