Ex-Politiker Ostermayer wird Sozialbau-Chef

Der frühere Minister ist seit einem Jahr Vorstand des Unternehmens und tritt zum Jahreswechsel die Nachfolge von Generaldirektor Wilhelm Zechner an

Wien – Der ehemalige Kanzleramtsminister und Faymann-Vertraute Josef Ostermayer (SPÖ) wird Anfang 2018 Chef der Sozialbau AG. Das habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Der derzeitige Generaldirektor Wilhelm Zechner geht in Pension. Er war den Angaben zufolge mehr als 31 Jahr für die Sozialbau tätig, davon 19 Jahre im Vorstand.

Ostermayer wurde per November 2016 in das Führungsgremium berufen. Neu in den Vorstand bestellt wurde am Montag Hannes Stangl – ab 1. Jänner 2018 übernimmt er von Zechner die technische Bereichsleitung. Stangl kommt von der Projektbau GmbH, wo er in führender Funktion tätig war. Vize-Generaldirektor Bernd Riessland und Ernst Bach behalten ihre Vorstandsmandate.

Die Sozialbau will im kommenden Jahr "den Spitzenwert von rund 2.200 in Bau befindlichen Wohnungen" erreichen, so Aufsichtsratschef Hermann Gugler. (APA, 11.12.2017)