Kracher in der CL: Real trifft auf PSG, Chelsea auf Barcelona

Die Gruppenphase ist Geschichte, im Achtelfinale gibt es zwei absolute Knaller. Die Bayern ziehen mit Besiktas ein gutes Los

Nyon – Real Madrid bekommt es in der Schlager-Paarung der Achtelfinalspiele der Fußball-Champions-League mit Paris Saint-Germain zu tun. Der Titelverteidiger wird das Hinspiel Mitte Februar zu Hause bestreiten, ehe es im März in Paris in die Entscheidung geht. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Im zweiten Hit trifft der FC Barcelona auf den englischen Meister Chelsea.

Der FC Bayern München bekommt es in der Runde der besten 16 Teams mit Besiktas Istanbul zu tun. Manchester United trifft auf den FC Sevilla, Manchester City auf den FC Basel. Der FC Porto misst sich mit Liverpool, Juventus Turin mit Tottenham. Schachtar Donezk trifft auf die AS Roma. (APA, red, 11.12.2017)

Die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League:

Bayern München – Besiktas Istanbul

FC Chelsea – FC Barcelona

Schachtjor Donezk – AS Rom

Real Madrid – Paris St. Germain

FC Sevilla – Manchester United

FC Porto – FC Liverpool

FC Basel – Manchester City

Juventus Turin – Tottenham Hotspur

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 6./7. sowie 13./14. März.