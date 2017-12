Die Filmstarts der Woche

foto: filmladen

Lieber leben (F 2017, 110 min)

Regie: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Mit: Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune, Franck Falise

Ben hatte noch vieles vor. Doch nach einem Unfall ist er vom Hals abwärts gelähmt. In einem Rehazentrum muss er wieder vieles neu erlernen. Dabei trifft er auf Gleichaltrige, die sein Schicksal teilen, so wie Fahrid, de sich mit seiner Behinderung abgefunden hat, und Steven der sein Schicksal mittlerweile auslacht. "Lieber Leben" handelt vom Alltag in einem Reha-Zentrum und lehnt sich an das Buch von Fabien Marsaud an, der selbst 1997 nach einem Unfall teilweise gelähmt war. Heute ist Marsaud unter dem Namen Grand Corps Malade (Großer kranker Körper) als Poetry-Slam-Künstler bekannt.