Österreich beteiligt sich mit vier Projekten an EU-Militärkooperation

EU-Staaten fassen Beschluss für Verteidigungsunion – Generalmajor Frank: "Cyberprogramm" mit Griechenland und Katastrophenhilfe mit Italien

Brüssel/Wien – Die EU-Staaten haben am Montag beim Außenministertreffen in Brüssel erstmals eine ständige militärische Zusammenarbeit beschlossen. Daran werden sich neben Österreich 24 weitere EU-Länder beteiligen. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nahm wegen den Koalitionsgesprächen in Wien an dem Treffen nicht teil.

Konkret sich Österreich in "einem ersten Schritt" an vier Projekten der "Permanenten Strukturierten Zusammenarbeit" (PESCO) der EU in Verteidigungsfragen beteiligen. Dies bestätigte der österreichische Generalmajor Johann Frank am Montag gegenüber der APA. Es handle sich dabei um ein "Cyberprogramm" mit Griechenland und um ein Programm im Bereich Katastrophenhilfe mit Italien.

Trainingsmissionen

Mit Deutschland arbeite man außerdem am Aufbau eines Kompetenzzentrums von EU-Trainingsmissionen und an einem Programm zur Verbesserung des grenzüberschreitenden militärischen Transports, erklärte Frank weiter. In einem "zweiten Schritt", so der Generalmajor, würden dann auch eigene Projekte ab 2018 geprüft. Konkret gehe es dabei um ein europäisches Gebirgskampfzentrum und ein Projekt im Rüstungsbereich.

Kritik gibt es von den Grünen. Sie fordern einen Rückzug Österreichs. "Wir sehen die Gefahr, dass andernfalls die immerwährende Neutralität Österreichs aufs Spiel gesetzt wird", schreiben Bundessprecher Werner Kogler und die EU-Abgeordnete Monika Vana in einem Brief vom Montag an die Regierungsspitze.

Die Grünen zeigen sich besorgt darüber, dass PESCO der Kern eines zukünftigen Militärbündnisses werden könnte, der auch und insbesondere für internationale Einsätze nach höchsten Anforderungen ausgerichtet sei. (APA, 11.12.2017)