Folk-Sängerin Joan Baez kommt nach Wien

Wien – Die US-amerikanische Folk-Sängerin Joan Baez will ein letztes Mal auf Konzerttournee gehen: Die "Fare Thee Well Tour" führt sie im kommenden Jahr auch zu zwei Auftritten nach Wien. Am 25. und 26. Juli gastiert Baez im Wiener Konzerthaus, wie der Veranstalter Barracuda Music mitteilte. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 13. Dezember, um 10 Uhr. (APA, red, 11.12.2017)