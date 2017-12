Königliche Übergabe: Nobelpreise 2017 in Stockholm überreicht

Wie es die Tradition vorsieht, wurden die diesjährigen Laureaten am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, mit Pomp und Gloria geehrt

Stockholm – In Stockholm sind am Sonntag die Nobelpreise in Medizin, Physik, Chemie und Literatur verliehen worden. Auch der inoffizielle Preis für Wirtschaftswissenschaften wurde bei der Zeremonie mit Schwedens König Carl XVI. Gustaf überreicht.

foto: apa/afp/jonathan nackstrand König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden.

Den Literaturnobelpreis nahm der in Japan geborene britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro entgegen, der für seine emotionalen Romane geehrt wurde, bei denen viel zwischen den Zeilen verborgen sei, wie es in der Laudatio hieß. Mit dem Preis in Chemie wurden der Schweizer Jacques Dubochet, der Deutsch-Amerikaner Joachim Frank und der Brite Richard Henderson für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie ausgezeichnet.

Den Nobelpreis in Physik überreichte König Carl XVI. Gustaf den US-Amerikanern Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den Nachweis der Gravitationswellen. Für die Erforschung der Inneren Uhr nahmen die US-Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young den Medizin-Nobelpreis entgegen.

foto: ap/henrik montgomery Die Laureaten (erste Reihe von links): Rainer Weiss, Barry Barish, Kop Torne, Jaques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson, Jeffrey Hall, Michael Rosbash, Michael Young, Kazuo Ishiguro und Richard Thaler.

Den Preis für Wirtschaftswissenschaften ging in diesem Jahr ebenfalls wieder an einen US-Amerikaner. Richard Thaler nahm ihn für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie entgegen. Zuvor hatte die Anti-Atomwaffenkampagne Ican in Oslo den Friedensnobelpreis bekommen.

Die Preise werden traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896) verliehen. Sie sind mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 900.000 Euro) dotiert. (APA, 11.12.2017)