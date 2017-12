Nationalbank nimmt Immobilienfinanzierung stärker ins Visier

Den Banken rät die Nationalbank bei der Immofinanzierung keine all zu großen Risiken einzugehen

Wien – Die Entwicklung der Immobilienfinanzierung wird in Österreich zunehmend zum Thema für die Aufseher. Erhöhte Wachsamkeit sei angebracht, erklärte die Nationalbank am Montag bei der Veröffentlichung ihres Stabilitätsberichts. Ein zunehmender Anteil der neuen Kredite an Privathaushalte weise relativ hohe Beleihungs-, Schuldendienst- und Verschuldungsquoten auf. Insgesamt blieben aber die systemischen Risiken begrenzt.

Die Wohnbaukredite seien im Oktober mit 4,4 Prozent wieder deutlich gewachsen. Damit einher gehen die höheren Immobilienpreise: Sie sind im Vergleich zu 2010 um etwa 50 Prozent gestiegen. Die Wohnbauinvestitionen, die in den vergangenen Jahren nicht mit dem Bevölkerungswachstum und den steigenden Immobilienpreisen mithalten konnten, sind nunmehr etwas nachgezogen: 2017 konnte erstmals eine Steigerung von 2,8 Prozent verzeichnet werden. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies wieder für mehr Entspannung bei den Immobilienpreisen sorgen, so Doris Ritzberger-Grünwald von der Nationalbank.

Hintergrund sind die niedrigen Zinsen in Zeiten guter Konjunktur. Die effektiven Zinssätze auf Wohnbaukredite lagen im September bei 2,27 Prozent und setzten damit den Abwärtstrend weiter fort.

Heimische Banken auf gutem Weg

Auf gutem Weg sind laut Nationalbank die heimischen Banken: Nach zahlreichen Restrukturierungen in den vergangenen Jahren und begünstigt durch das positive Marktumfeld und niedrige Risikokosten hätten sie im ersten Halbjahr 2017 erneut ihre Gewinne gesteigert. Dennoch bleibe es wichtig, effizienzsteigernde Maßnahmen weiter voranzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Finanzmarktstabilität nachhaltig zu sichern.

Die Nationalbank rät den Instituten, das momentan günstige Umfeld zu nutzen, um Reformen zur Verbesserung ihrer Ertragskraft anzustoßen. So könnten sie ihre Risikotragfähigkeit ausbauen. Die Banken sollten jedoch vor allem in der Immobilienfinanzierung keine übermäßigen Risiken eingehen. (red, 11.12.2017)