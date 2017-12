Foto von Bäumen im Schlosspark Schönbrunn wird zum Internethit

Das bereits vor einigen Jahren aufgenommene Bild von symmetrisch geschnittenen Bäumen wird zum Trend auf Reddit

Alle Jahre wieder erstaunt ein Foto von Bäumen im Schlosspark Schönbrunn Internetnutzer. Dieses Mal schlägt der Hype sogar noch größer als sonst aus: Die "Bäume in Österreich, die dein Gehirn verrückt machen" belegen mittlerweile den zweiten Platz auf den Reddit-Trends des Tages. Nutzer können auf Reddit interessante Beiträge empfehlen, mehr als 14.000 Stimmen waren offenbar von den Schönbrunner Bäumen fasziniert.

"Sieht aus wie frühe Egoshooter"

Nutzer sagen etwa, dass sie das Szenario an "Pokèmon Go" erinnere. Einen User erinnert das Foto an "frühe Egoshooter, bei denen alle Objekte und Gegner flach waren", einen anderen an "eine Minecraft-Welt ohne Textur-Pakete".

Hype

Das Bild dürfte von einem Reddit-Nutzer namens "AthensFinest" aufgenommen worden sein, der Wien vor einigen Jahren besucht hat. Er stellte das Foto anschließend im "Wallpaper"-Subreddit der Seite zur Verfügung. Andere Nutzer entwendeten das Bild und veröffentlichten es ohne Urheberrechtsangabe bereits mehrfach in anderen Foren. Nun wurde das Bild wieder im Subreddit "Woah Dude" publiziert, wo es zum Trend avanciert ist. (red, 11.12.2017)