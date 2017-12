Bei Sturz auf Auto schwer verletzt

Wien – Eine Frau hat Sonntagfrüh in Wien einen Sturz aus 18 Metern Höhe von einem Dach in Rudolfsheim-Fünfhaus überlebt. Die 25-Jährige war mit Freunden auf einem schmalen Gehgitter am Dach in der Ullmannstraße unterwegs, um die Aussicht zu genießen, als es zu dem Unglück kam.

Die Frau fiel beim Sturz auf ein Auto und erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen, berichtete die Polizei am Montag. (APA, 11.12.2017)