47 Punkte für Oladipo bei Pacers-Sieg

126:116 in Overtime gegen Denver

Indianapolis – Victor Oladipo hat die Indiana Pacers im Heimspiel am Sonntag gegen die Denver Nuggets zu einem 126:116-Sieg nach Verlängerung geführt. Der 25-jährige Guard kam auf 47 Punkte und damit persönlichen NBA-Rekord, in der Overtime gingen sechs der der insgesamt zwölf Punkte seines Teams auf sein Konto. (APA, 11.12. 2017)

Sonntag-Ergebnisse:

Sacramento Kings – Toronto Raptors (mit Pöltl/9 Punkte, 4 Rebounds in 21:54 Min.) 87:102, Detroit Pistons – Boston Celtics 81:91, Indiana Pacers – Denver Nuggets 126:116 n.V., Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 97:92, New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 131:124, New York Knicks – Atlanta Hawks 111:107