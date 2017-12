"HQ Trivia": Das "heißeste" iPhone-Game des Jahres kommt für Android

In der App spielen Nutzer um echtes Geld in einer live moderierten Show

Drei Jahre ist es bereits her, da die App "Quizduell" Smartphones erobert und Nutzer reihenweise süchtig gemacht hat. Nun gibt es wieder ein Wissensgame, das Nutzer in seinen Bann zieht. "HQ Trivia" unterscheidet sich von anderen Quiz-Spielen für Smartphones – denn hier spielt man in einer live moderierten Show und kann Geld gewinnen.

Live Show

Um mitspielen zu können, muss man mindestens 17 Jahre alt sein. Nach Installation des Spiels muss man seine Handynummer eingeben, um einen Code per SMS zur Verifizierung zu erhalten. Danach kann man sich einen Usernamen aussuchen und auf Wunsch ein Profilfoto hochladen.

Da es sich um eine Live-Show handelt, kann man nur zu bestimmten Zeiten spielen. Über die App kann man sich benachrichtigen lassen, wann die nächste Show beginnt. Die Teilnahme ist kostenlos, das Preisgeld wird über Paypal ausbezahlt. Nutzer sollten halbwegs gut Englisch können, denn bislang wird nur in dieser Sprache gespielt.

Bald für Android verfügbar

In englischsprachigen Medien wird die App als das derzeit "heißeste Game" gefeiert. Laut "Business Insider" spielen derzeit regelmäßig etwa eine Viertelmillion Nutzer mit. In Österreich ist das Spiel derzeit noch nicht so bekannt. Im App Store ist es auf Platz 61 der beliebtesten Quiz- und Denkspiele. Der Erfolg dürfte bald weiter angekurbelt werden. Bislang war "HQ Trivia" nur für iOS verfügbar. Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler über Twitter an, dass die App am 25. Dezember auch für Android veröffentlicht wird. (br, 11.12.2017)