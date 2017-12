Star-Wars-Fan baut "Tie Fighter" nach – in Originalgröße

14 Meter lang – Alle Bauteile auf Ebay besorgt und in sechs Wochen Arbeit zusammengestellt

In wenigen Tagen ist es soweit: Mit "Star Wars: The Last Jedi" kommt der neues Teil der Science-Fiction-Saga in die Kinos. Die Spannung bei den Fans ist entsprechend groß, und so mancher davon will sich natürlich gebührend auf die Premiere von Star Wars VIII vorbereiten. Doch einer davon schlägt nun wohl alle anderen Fan-Projekte um Längen.

Kein Spielzeug

Der Bastler Colin Furze hat einen "Tie Fighter" aus "Star Wars" nachgebaut. Doch wo andere zu Lego oder im besten Fall noch zu selbst gestalteten Formen der Miniaturisierung greifen, geht der Youtube-Video-Blogger lieber aufs Ganze: Sein "Tie Fighter" erstrahlt nämlich in Originalgröße.

colinfurze

Stolze 14 Meter lang, 7 Meter breit und mehr als 4 Meter hoch ist der von Furze zusammengeschweißte Kampfflieger. Ausgangspunkt war eine Spielzeugversionen eines Tie Fighters, deren Abmessungen er kurzerhand in die richtige Größe skaliert hat. Das Gehäuse ist komplett aus Stahl gehalten, Flügel und Cockpit wurden ebenfalls in wochenlanger Detailarbeit hinzugefügt – und schlussendlich noch mit dem passenden Anstrich versehen.

Partnerschaft

Insgesamt beanspruchte das Projekt sechs Wochen, bis der Tie Fighter wirklich fertig war. Die Materialien hat Furze dabei von Ebay besorgt. Mit der Online-Handelsplattform hat er auch für den daraus resultierenden Videoclip zusammengearbeitet, der den Verlauf des Baus nachzeichnet.

Es ist übrigens nicht Furzes erstes solches Projekt: Als Hommage an "Rogue One: A Star Wars Story" hatte er im Vorjahr einen "AT-ATC Walker" nachgebaut – ebenfalls in Originalgröße. (red, 11.12.20917)