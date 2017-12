Netanjahu zu Jerusalem-Anerkennung: EU sollte Trumps Beispiel folgen

Israels Premier in Brüssel: Entscheidung Trumps werde zum Frieden in Nahost beitragen – Palästinenserpräsident Abbas trifft ägyptischen Staatschef Sisi

Brüssel/Ramallah/Kairo/Washington – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bei einem Besuch bei der EU die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt seines Landes durch die USA gelobt und die Europäer aufgefordert, dem Beispiel zu folgen. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump werde zum Frieden in Nahost beitragen, sagte Netanjahu am Montag vor einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Zugleich appellierte er an die Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen und zu akzeptieren, das Jerusalem dessen Hauptstadt sei.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte hingegen deutlich, dass eine einseitige Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt für die Europäische Union nicht infrage komme. Eine Lösung des Konflikts könne nur durch direkte Verhandlungen erreicht werden, sagte sie. Ziel müsse aus Sicht der EU eine Zwei-Staaten-Lösung sein, bei der Jerusalem Hauptstadt beider Seiten sein kann.

Mogherini rief zu Gesprächen und einem Verzicht auf Gewalt auf. "Das Schlimmste, das jetzt passieren kann, ist eine Eskalation der Spannungen, der Gewalt", nicht nur um die heiligen Stätten in Nahost, sondern auch "in der Region und darüber hinaus", sagte Mogherini. "Erhöhte Spannungen und Gewalt können die Region in Flammen setzen und wären ein Geschenk an Extremisten."

Abbas in Ägypten

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist indes zu dringenden Gesprächen über die Jerusalem-Krise nach Ägypten gereist. Abbas werde am Montag in Kairo mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zusammentreffen, berichteten palästinensische Medien. Die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch Trump hat eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern ausgelöst. Abbas will den US-Vizepräsidenten Mike Pence bei dessen bevorstehendem Besuch im Westjordanland nicht treffen.

Es sei "sehr bedauerlich, dass die Palästinensische Autonomiebehörde wieder auf eine Gelegenheit verzichten will, über die Zukunft der Region zu sprechen", sagte Pences Sprecherin Alyssa Farah am Sonntag. Die US-Regierung werde die Bemühungen um eine Friedenslösung zwischen Israel und den Palästinensern dennoch fortsetzen. "Unser Friedensteam arbeitet weiter hart an einem Plan."

Abbas-Berater: Palästinenser "unterbrechen" Kontakte zu USA

Die Palästinenserbehörde habe die Beziehungen zu den USA nicht abgebrochen, betonte Abbas-Berater Nabil Shaath am Sonntag der "Times of Israel". Die Kontakte seien lediglich unterbrochen. "Wir beenden unsere Beziehungen zu den USA nicht, wir protestieren gegen den Schritt von Herrn Trump."

Trump hatte am Mittwoch trotz aller Warnungen in einem Alleingang erklärt, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen und die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen in Ostjerusalem die Hauptstadt eines unabhängigen Staates ausrufen. (APA, red, 11.12.2017)