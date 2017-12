Vanessa Herzog läuft österreichischen Rekord

Platz vier über 1.000 m beim Weltcup in Salt Lake City – Japanerin Kodaira stellt neuen Weltrekord auf

Salt Lake City – Mit dem neuen österreichischen Rekord von 1:13,43 Minuten über 1.000 m ist Vanessa Herzog am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City Vierte geworden. Den Sieg holte sich die Japanerin Nao Kodaira in der neuen Weltrekordzeit von 1:12,09, die bisher geltende Marke hatte die US-Amerikanerin Brittany Bowe 2015 aufgestellt (1:12,18).

"Das war mein bester Lauf über 1.000 m. Ich bin gut gestartet und die erste Runde war richtig stark. In der Schlussrunde habe ich nochmals alles gegeben und bin super happy mit dem neuen Rekord", sagte die 22-jährige Herzog und gab zu, dass sie der vierte Platz "schon ein wenig anzipfe". Am Vortag war Herzog im 500-m-Rennen auf Platz sieben gelandet.

Viola Feichtner landete über 3.000 m in der Division B nur an der 30. Stelle. Armin Hager ging über 1.000 m in der Division B nicht an den Start. (APA, 10.12.2017)

Ergebnis, Damen, 1.000 m:

1. Nao Kodaira (JPN) 1:12,09 Weltrekord

2. Miho Takagi (JPN) 1:12,63

3. Jekaterina Schichowa (RUS) 1:13,23

4. Vanessa Herzog (AUT) 1:13,43 (ÖR)