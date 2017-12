Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Gerard

Der Rapper war gemeinsam mit seiner Musikerkollegin Patricia Ziegler in unserer Redaktion zu Gast

Unser letzter Musikbesuch beim STANDARD Player in diesem Jahr ist Gerald Hoffmann, besser bekannt als Gerard. Der aus Wels stammende Wahlwiener und Rapper veröffentlichte heuer sein neues Album "AAA" und ist derzeit auf Tour in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Seinen Auftritt bei uns in der Redaktion absolvierte Gerard mit der Sängerin und Musikerin Patricia Ziegler, die vor kurzem ihr Soloprojekt Bitten By startete. Live kann man Gerard samt seiner neuen Band am Montag in München und die darauffolgenden Tage in Graz, Zürich und Wien erleben.

Song #1: "Luftlöcher"

Song #2: "Umso Leerer Der Laden"

Song #3: "Verschwommen"

foto: lukas friesenbichler Rapper Gerard und Kollegin Patricia Ziegler vor unserem großen Konferenzraum.

(Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Gerald Zagler, Richard Kromp, 11.12.2017)