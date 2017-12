Kinderwunschklinik als Frankensteins Labor: Forum zum Berliner "Tatort"

Serienmörder, Eizellenspender, Berliner U-Bahn-Schächte: Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

"Dein Name sei Harbinger" heißt der neuen Berliner "Tatort". Am Stadtrand wird ein ausgebrannter Transporter mit einer männlichen Leiche gefunden. Die Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) gehen von einem Serienmörder aus. Drei weitere, ältere Fälle mit ähnlichem Tathergang wurden nie aufgeklärt wurden. Eine weitere Gemeinsamkeit der Fälle besteht darin, dass alle Opfer mithilfe einer In-vitro-Fertilisation in einer Kinderwunsch-Klinik in Berlin-Wannsee gezeugt wurden.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissar auf einen Mann namens Harbinger, der vor Jahren einen Anschlag auf die Gründerin der Klinik verübte und nun einen Schlüsseldienst betreibt. Harbinger hieß früher Werner Lothar und leidet nach Aussage seines Psychiaters an einem Borderline-Syndrom.