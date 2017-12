TV- und Radiotipps für Montag, 11. Dezember

Heute konkret, Re: Gewalt gegen Kinder, Der blaue Engel, Matrix, Unbekanntes Korsika, Thema, James Bond 007, Kulturmontag, Architektur muss brennen!

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Das Smartphone einer Niederösterreicherin entzündete sich von selbst – sie erlitt Brandwunden und will Schadenersatz. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gewalt gegen Kinder. Wenn Eltern zu Tätern werden Jeden Tag werden in Deutschland durchschnittlich 50 Kinder misshandelt, pro Woche sterben drei von ihnen an den Folgen der Verletzungen. Die Rechtsmedizinerin Dragana Seifert untersucht verletzte Kinder und kann feststellen, ob sie Opfer von Gewalt wurden. Sie plädiert dafür, gefährdete Kinder viel schneller aus ihren Familien zu holen, als das derzeit der Fall ist. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGÖDIE

Der blaue Engel (D 1930, Josef von Sternberg) Der autoritäre Gymnasiallehrer Immanuel Rath findet bei seinen Schülern ein anzügliches Foto einer Barsängerin. Will er sie zuerst noch maßregeln, verfällt er zunehmend dem Reiz der Femme fatale. Die Dietrich in ihrer Paraderolle, die sie über Nacht für Hollywood qualifizierte. Nach Heinrich Mann. Bis 22.00, Arte

foto: arte/murnau-stiftung

20.15 PARALLELWELT

Matrix (USA 1999, Andy & Larry Wachowski) Hacker Neo soll die Menschen vor der Versklavung durch künstliche Intelligenzen retten. Der vielleicht meistzitierte Film der jüngeren Kinogeschichte, immer wieder lustig. Die zweite Fortsetzung Matrix Revolutions läuft im Anschluss für die unerschrockensten Fans (bis 1.40 Uhr). Bis 23.05, Kabel eins

kiiko2011

20.15 DOKU

Unbekanntes Korsika Die Gelbschnabel-Sturmtaucher genießen von ihren Nestern aus die beste Aussicht von ganz Korsika. Sie gehören zu jenen Arten, die nur auf der französischen Insel vorkommen. Die Dokumentation zeigt Teile, die Touristen nie zu Gesicht bekommen. Bis 21.05, 3sat

21.10 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feurstein: 1) Tatort Skisport – immer mehr Missbrauchsvorwürfe. 2) Weihrauch, Punsch und Cannabis – immer mehr Drogenlenker. 3) Bühne frei für Menschen mit Down-Syndrom. 4) Guten Morgen Österreich – 50 Jahre Ö3-Wecker. Bis 22.00, ORF 2

22.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug (USA 1998/99, Michael Apted) Es beginnt vor dem Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao. Von dort zieht der MI6-Agent aus, die Tochter eines ermordeten Ölmagnaten zu beschützen. James Bond in Hochform, Pierce Brosnan als 007, dem nicht einmal eine Lawine auf Dauer etwas anhaben kann. Bis 0.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: 1) Mädchen, Machtstrategin, Medienstar: Robert Dornhelms Blick auf die junge Maria Theresia in der zweiteiligen Spielfilmproduktion. 2) Demokratie, aber wie? Die Zukunft der Volksherrschaft. 3) Emil, Pünktchen, Lottchen und Co: auf den Spuren von Erich Kästner. Porträt eines außergewöhnlichen Schriftstellers, der jahrzehntelang am Abgrund lebte. Bis 0.00, ORF 2

23.15 DOKU

Architektur muss brennen! Wolf D. Prix und Coop Himmelb(l)au Unter dem Namen Coop Hillemb(l)au lehnten sich Wolf D. Prix und andere Architekten 1968 gegen das Architektur-Establishment auf – mit konsequent unrealisierbaren Entwürfen. Bis 0.00, ORF 2

foto: orf/navigator film

(11.12.2017)