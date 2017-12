Oscar-Academy verabschiedete Verhaltenskodex

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences will damit gegen sexuelle Belästigung vorgehen

Hollywood – Rund sechs Wochen vor der Nominierung der Oscar-Kandidaten für die Verleihung am 4. März hat die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" einen Verhaltenskodexverabschiedet, um gegen Belästigung und Missbrauch vorzugehen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend.

Laut den Richtlinien gebe es in der Academy keinen Platz für Menschen, "die ihren Status, ihre Macht oder ihren Einfluss auf eine Art und Weise missbrauchen, die die Regeln des Anstandes verletzen". Mitgliedern, die sich über die neuen Regeln hinwegsetzen, drohe der Ausschluss.

In einem Brief, der am Mittwoch gemeinsam mit dem neuen Verhaltenskodex an mehr als 8.000 Mitglieder der Academy versandt wurde, gab Akademie-Chefin Dawn Hudson zudem bekannt, dass eine Arbeitsgruppe derzeit an der Fertigstellung von Vorgehensweisen zur Prüfung von Anschuldigungen und etwaigem Fehlverhalten arbeite, um eine faire und rasche Behandlung der Fälle zu garantieren. (APA/Reuters, 10.12.2017)