Erfurt: Eltern ließen Kind bei Kälte im Auto zurück

Scheiben bei Eintreffen der Polizei festgefroren – Mutter und Vater hatten sich "festgequatscht"

Erfurt – Bei Temperaturen von knapp über Null Grad hat ein Elternpaar in Erfurt seinen fünf Jahre alten schlafenden Sohn in einem Auto zurückgelassen. Eine Passantin ist am Samstagabend auf den zwischenzeitlich wach gewordenen, frierenden und weinenden Buben aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Zu dem Zeitpunkt waren die Autoscheiben bereits angefroren. Das Kind wurde unversehrt geborgen.

Mutter und Vater hatten den Sohn etwa eine Stunde lang unbeaufsichtigt gelassen. Sie hätten sich auf dem Flohmarkt in der Messe "festgequatscht", berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Gegen die Eltern wurde ein Verfahren wegen Verletzung der Fürsorgepflicht und Körperverletzung eingeleitet und das Jugendamt informiert. (APA, 10.12.2017)