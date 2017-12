Peter Stöger ist neuer Dortmund-Trainer

Ex-Köln-Coach unterschreibt Vertrag bis Saisonende: "Außergewöhnliche Möglichkeit"

Dortmund – Peter Stöger übernimmt das Traineramt bei Borussia Dortmund. Der beim 1. FC Köln erst am vergangenen Sonntag entlassene Österreicher übernimmt den krisengeschüttelten BVB bis zum Saisonende und bringt seinen Co-Trainer Manfred Schmid mit in den Ruhrpott.

"Peter hat in Köln über vier Jahre hervorragende Arbeit geleistet und den Klub stetig entwickelt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Für mich selbst ist es eine überraschende Situation, aber eine außergewöhnliche Möglichkeit, diese Verantwortung anzunehmen. Ich freue mich riesig darauf, mit dieser Mannschaft, mit diesem Stadion Trainer sein zu dürfen. Das ist schon was Besonderes. Ich gehe diese Geschichte mit sehr viel Freude und nach einer sehr kurzen Nacht mit sehr viel Emotion an", eröffnete Stöger seine Zeit bei der Borussia.

borussia dortmund Die Pressekonferenz des BVB zum Nachschauen.

Nach nur einer vereinslosen Woche gleich wieder ins Trainergeschäft einzusteigen, war laut dem 51-Jährigen nicht geplant. "Der Grundgedanke war eher: Es wäre schön, in der nächsten Saison wieder eine spannende Aufgabe zu bekommen", erklärte Stöger. Aber: "Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich platt bin." So flog der erst am Samstag von Köln in die Heimat geflogene Wiener nach einem Anruf von BVB-Geschäftsführer Aki Watzke am selben Abend zurück nach Deutschland.

Bosz nur mit Kurzaufenthalt

Stögers Vorgänger Peter Bosz hatte das Amt in Dortmund als Nachfolger von Thomas Tuchel erst in diesem Sommer übernommen und musste nach nur sechs Monaten wieder gehen. Der ehemalige Coach von Ajax Amsterdam ist nach Carlo Ancelotti (FC Bayern), Alexander Nouri (Bremen), Andries Jonker (VfL Wolfsburg) und Stöger bereits der fünfte Bundesliga-Trainer, der in der laufenden Saison vorzeitig seinen Platz räumen musste.

Schon am Dienstag steht Stöger beim Auswärtsspiel in Mainz erstmals an der Seitenlinie. Auf das Vertragsende mit 30. Juni angesprochen, meinte Watzke: "Nichts ist in Stein gemeißelt." (red, APA, 10.12.2017)