Neue "PUBG"-Map: Fotos vom Todestrip in die Wüste

Staubige Karte "Miramar" ist auf den Testservern aufgeschlagen – weniger Deckung, mehr Vertikalität

Am 12. Dezember geht "Playerunknown's Battlegrounds" im Early Access auf der Xbox an den Start. Und am 20. Dezember schlägt schließlich die finale PC-Version auf. Bei letzerer freuen sich die Gamer schon länger auf eine neue Map, zumal sie sich in den vergangenen Monaten am osteuropäisch angehauchten Erangel ausreichend satt gesehen haben.

Auf den Testservern ist das frische Spielareal, Miramar, seit Kurzem verfügbar. Der GameStandard hat ein paar Ausflüge ins staubige Wüstengebiet unternommen.