Erfolgslauf der Vorarlberger beendet – 1:2 in Szekesfehervar

Szekesfehervar – Der Erfolgslauf der Dornbirn Bulldogs in der Erste Bank Eishockey-Liga ist in Szekesfehervar zu Ende gegangen. Die in den vergangenen sieben Spielen sechsmal siegreichen Vorarlberger unterlagen den Ungarn im einzigen Samstagsspiel der Ebel 1:2. Am Sonntag müssen die auf den sechsten Tabellenplatz abgerutschten Dornbirner bei Spitzenreiter Vienna Capitals antreten. (APA, 9.12.2017)