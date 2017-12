Rapid rettet Punkt gegen Mattersburg

Hütteldorfer holen im Allianz Stadion nach 0:2-Rückstand ein 2:2 und scheitern an schwacher Chancenauswertung

Wien – Rapid hat am Samstag zum Auftakt der 19. Fußball-Bundesliga-Runde vor eigenem Publikum nur ein 2:2 (0:0) gegen Mattersburg erreicht. Der Tabellendritte bestimmte die Partie zwar klar, scheiterte aber an der schwachen Chancenauswertung und lag nach etwas mehr als einer Stunde sogar 0:2 hinten. Letztlich retteten Tore von Joelinton (71.) und "Joker" Philipp Prosenik (87.) noch einen Punkt.

Zuvor hatten der Japaner Masaya Okugawa (58.) und Michael Perlak (61.) mit ihren Treffern den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Rapid ist damit schon seit vier Partien sieglos. Nur 15 Punkte holte die Mannschaft von Goran Djuricin in den ersten zehn Heimspielen der Saison. Mattersburg entführte dagegen zum dritten Mal en suite einen Punkt aus dem Allianz Stadion.

Klares Chancenplus für Rapid

67 Prozent Ballbesitz und 33:9 Schüsse – diese Zahlen beweisen, wie überlegen die Hütteldorfer im letzten Heimspiel des Kalenderjahres von Beginn weg waren. 70 Minuten verabsäumten es aber Joelinton und Co., aus dieser Dominanz Kapital zu schlagen.

Nach einem Eckball von Philipp Schobesberger brannte es in der zehnten Minute erstmals lichterloh im Strafraum der Mattersburger, als Alois Höller im Luftkampf mit Rapid-Stürmer Joelinton einen Kopfball fast ins eigene Tor befördert hätte. Doch sein Teamkollege Michael Lercher rettete per Kopf noch vor Linie. Der Ball sprang in der Folge direkt vor die Beine von Louis Schaub und rollte von diesem knapp neben die Stange ins Tor-Out.

In der 21. Minute hatte Joelinton nach Schaub-Zuspiel das 1:0 auf dem Fuß, traf allerdings innerhalb des Fünfers nur Tormann Markus Kuster. Zehn Minuten später folgte nach einem Schwab-Freistoß der nächste Kopfball von Joelinton, den Markus Pink in extremis noch vor der Linie klären konnte.

Bei einem Schaub-Heber hatte Kuster dann Glück (33./knapp drüber). Danach vergab Joelinton nach Schaub-Kopfball-Vorlage den nächsten Sitzer aus knapp einem Meter (39.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte leitete ein weiter Schwab-Pass einen Konter ein, bei dem Schaub im Finish zwar Lercher aussteigen ließ, jedoch an Kuster scheiterte.

Mattersburger Doppelschlag

Nach dem Wechsel ging es zunächst in dieser Tonart weiter. Zuerst zischte ein Außenrist-Schuss von Schaub knapp am langen Eck vorbei (52.), drei Minuten später traf Veton Berisha die Stange. Mattersburg erwies sich dagegen als Meister der Effizienz und durfte nach der ersten Konterchance, die Okugawa perfekt abschloss, über die Führung jubeln. Da Perlak nach Pass von Smail Prevljak auch die zweite SVM-Möglichkeit verwandelte, hieß es dann sogar 0:2.

Es hätte aber in der 63. Minute sogar noch schlimmer für die Hütteldorfer kommen können: Nach einem Freistoß von Manuel Seidl scheiterte Nedeljko Malic per Kopf an Rapid-Tormann Richard Strebinger, der Nachschuss von Jano wurde geblockt. Auf der Gegenseite zeichnete sich Kuster bei Chancen von Schobesberger (64.) und Joelinton (66.) aus. Beim nächsten Schuss des Brasilianers war der Mattersburg-Schlussmann machtlos.

Schadensbegrenzung in der Schlussphase

Es folgte ein gut 20-minütiges Rapid-Powerplay, in dessen Zuge Kuster in der 80. Minute nach einem Kopfball des eingewechselten Rapid-Angreifers Giorgi Kvilitaia eine Glanzparade zeigte. Rapid-Trainer Djuricin brachte im Finish auch noch Prosenik, der nach nur etwas mehr als einer halben Minute auf dem Platz und Schobesberger-Flanke bereits den umjubelten Ausgleich köpfelte. In der 90. Minute landete noch ein Schaub-Kopfball-Aufsitzer an der Latte.

SK Rapid Wien – SV Mattersburg 2:2 (0:0)

Allianz Stadion, 14.400, SR Gishamer

Torfolge: 0:1 (58.) Okugawa, 0:2 (61.) Perlak, 1:2 (71.) Joelinton, 2:2 (87.) Prosenik

Rapid: Strebinger – Auer, Sonnleitner (65. Kvilitaia), Galvao, Bolingoli – Ljubicic, Schwab – Schaub, Ve. Berisha (86. Prosenik), Schobesberger – Joelinton

Mattersburg: Kuster – Höller, Malic, Ortiz, Lercher – Jano, Seidl (66. Mahrer) – Okugawa, Perlak (93. Erhardt), Renner (57. Prevljak) – Pink

Gelbe Karte: Schobesberger