Bö gewinnt auch Verfolgung, Eberhard wieder 11.

Norweger gewinnt trotz drei Fehlschüssen vor Fak und Fourcade

Hochfilzen – Die ÖSV-Biathleten haben auch am Samstag im Verfolgungsbewerb des Weltcups in Hochfilzen die Top-Ten-Plätze verpasst. Julian Eberhard landete wie im Sprint an der elften Stelle, Simon Eder verbesserte sich von Rang 35 auf 28. Der Norweger Johannes Thingnes Bö wiederholte seinen Vortageserfolg, er feierte vor Jakov Fak und Martin Fourcade überlegen seinen dritten Saisonsieg.

Auch ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner war von den Vorstellungen der Brüder Johannes Thingnes (Sieg trotz dreier Strafrunden) und Tarjei Bö (Fünfter/2) und von Fourcade, der im fünften Rennen den fünften Podestplatz holte, beeindruckt. "Sie sind in blendender Form, es ist schwierig, da mitzuhalten. Aber für Julian und Simon ist es möglich, wenn alles passt", sagte der Oberösterreicher.

Drei Fehler beim ersten Schießen

Eberhard vergab seine Chance auf ein Spitzenresultat schon im ersten Schießen. "Er hat auf die Veränderung gegenüber dem Einschießen mit stärkerem Rechtswind zu wenig reagiert", sagte Gösweiner zu den drei Fehlern des 31-Jährigen. Bei den restlichen 15 Schüssen kam nur noch eine Strafrunde hinzu.

Der Salzburger ("Ich wollte ganz vorne mitmischen") war angesichts des Rückstandes von 1:54 Minuten enttäuscht, sah aber auch Positives. "Ich habe jetzt das Selbstvertrauen und weiß, dass ich nach einer schlechten noch drei gute Serien nachlegen kann", sagte Eberhard zu seinen nun gefestigten Leistungen am Schießstand. "Und obwohl es nicht optimal war, nehme ich zwei elfte Plätze mit. Wenn alles passt, weiß ich, dass ich ganz vorne dabei sein kann."

Am Vortag hatten die Österreicher im Sprint nicht das optimale Skimaterial gehabt. "Zwei oder drei Teams haben es optimal erwischt, wir waren Durchschnitt und das ist zu wenig für ganz vorne", sagte Gösweiner. Am Samstag war wieder alles perfekt.

Eders Laufform stimmt

Für Eder war vom 35. Platz aber nicht mehr viel möglich. Nach vier Fehlern lag er 2:49 Minuten zurück, das Minus auf Sieger Bö war auf der Strecke aber nur um 20 Sekunden angewachsen. "Ich bin froh, dass es beim Laufen gepasst hat, die Form stimmt" meinte der 34-Jährige. "Leider habe ich die zwei Rennen beim Schießen verhaut. Schade, dass das gerade in der Heimat passiert", meinte der WM-Dritte von Hochfilzen im Massenstart im vergangenen Februar.

Bö und Fourcade, die ersten zwei des Sprints, lieferten einander bis zum letzten Stehend-Schießen ein packendes Duell. Der Norweger kam fehlerfrei durch und drehte damit das WM-Ergebnis von 2017 an der Spitze um. Denn der Weltcupsieger aus Frankreich musste drei Strafrunden drehen und mit 1:10 Minuten Rückstand (5 Fehler) noch den Slowenen Fak (+58,8/1 Strafrunde) passieren lassen.

"Ich war eine oder zwei Sekunden hinter Johannes und wollte schneller schießen, aber das war völlig falsch", sagte Fourcade zur entscheidenden Schlussphase am Schießstand. Bö freute sich indes über seine bisher beste Saison: "Man muss es genießen, denn man weiß nie, wie es weitergeht." (APA, 9.12.2017)