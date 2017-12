Grabner trifft bei Rangers-Niederlage

Rangers holen 0:2-Rückstand auf, verlieren aber noch klar

Washington – Michael Grabner hat sich am Freitag (Ortszeit) wieder einmal in die Scorerlisten der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eingetragen. Bei der Niederlage seiner New York Rangers auswärts gegen die Washington Capitals traf der 30-jährige Villacher im zweiten Drittel und stellte mit seinem Tor nach 0:2-Rückstand auf 1:2.

Anfang des dritten Drittels gelang Jesper Fast der Ausgleichstreffer für Grabners Team. Matt Niskanen mit seinem ersten Saisontreffer und Tom Wilson sorgten jedoch noch für einen 4:2-Sieg der Capitals. (APA, 9.12.2017)